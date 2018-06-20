Инвестиции в Тамбовскую область в 2017 году выросли на 3,2%

ТАМБОВ, 20 июн — РИА Новости. Темпы роста экономики Тамбовской области по итогам 2017 года превысили среднероссийский показатель, составив 4,3%, а объем инвестиций в основной капитал региона из всех источников в прошлом году достиг 112 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель главы администрации области Александр Ганов на заседании в Совете Федерации, где рассматривались вопросы господдержки социально-экономического развития региона.

"Экономика региона продолжает демонстрировать положительную динамику, выше среднероссийских темпов, за последний год она составила 4,3%. Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в Тамбовской области в прошлом году вырос на 3,2% и составил практически 112 миллиардов рублей. Если не учитывать столичный регион, то в ЦФО это пятый результат. Регион занимает высокие позиции в оценках состояния инвестиционного климата ключевых федеральных рейтингов. В настоящее время инвестиции составляют в ВРП около 29%. Этот уровень значительно выше среднероссийских значений (17,3% в ВВП) и национальных целевых установок (25%)", — привели в пресс-службе главы обладминистрации слова Ганова.

Точками дальнейшего роста экономики становятся три индустриальных парка — в Уварово, Котовске, Никифоровском районе. При поддержке Совфеда и по решению правительства создана территория опережающего социально-экономического развития "Котовск". В Совете Федерации одобрили создание инновационного научно-технологического центра "Мичуринская долина". Новый центр станет площадкой для научно-технологической деятельности в сфере цифровизации АПК, микробиологии, биогенетики и селекции, отметили в пресс-службе.

Кроме того, указывалось на заседании, в соответствии с постановлением Совфеда Минсельхоз оказал поддержку Тамбовской области по двум объектам АПК в виде субсидий на 27 миллионов рублей, что позволило расширить мощности для хранения овощей с целью внесезонного обеспечения ими региона за счет собственного производства.

"На Тамбовщине есть еще ряд проектов в сфере импортозамещения по производству овощей, плодово-ягодной продукции, молока, а также по глубокой переработке сельхозсырья, которые могут быть успешно реализованы при условии возмещения части прямых понесенных затрат. Именно прямое возмещение капитальных расходов позволит сократить срок окупаемости проектов, ускорить переход к производственной стадии и получению готового конкурентоспособного на рынке продукта, стимулировать реинвестиции. Поэтому со стороны администрации области поступило предложение продолжить федеральную поддержку", — сообщили в пресс-службе.

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