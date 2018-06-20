Липецкие аграрии и селекционеры вывели новый сорт пшеницы

ЛИПЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Новый сорт пшеницы "Липецкая звезда", урожайность которого может составить 90 центнеров с гектара при благоприятных погодных условиях, вывели липецкие аграрии совместно с зарубежными селекционерами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"По оценкам ученых, урожайность "Липецкой звезды" при благоприятных погодных условиях может составить до 90 центнеров с гектара. Пока ею засеяно несколько экспериментальных полей, но в перспективе "Липецкая звезда" заколосится во всех регионах Черноземья", — сказал собеседник агентства.

По его словам, над созданием нового сорта около десяти лет работала группа российских и зарубежных селекционеров и аграриев.

"Этот сорт выведен специально для выращивания на черноземах в климатических условиях Центральной России. На данный момент новая пшеница проходит процедуру сертификации и оформления документации на товарный знак", — сообщил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что новый сорт будет представлен на сельскохозяйственной выставке "Всероссийский День поля", который пройдет в регионе с 5 по 7 июля.

Сейчас селекционеры работают над гибридами пшеницы и ячменя. И у специалистов есть надежда, что в ближайшие годы они появятся на российских полях, как появились гибриды ржи.

"Липецкие аграрии вносят огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Выпускаемой ими продукции достаточно для жителей нескольких регионов. Новые проекты нацелены на импортозамещение", — отмечает глава региона Олег Королев.

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