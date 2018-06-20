МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства предлагает разработать комплекс мер, который позволит компенсировать потери сельхозпроизводителей, связанные с ростом цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы предлагаем разработать комплекс мер, которые позволят компенсировать сельхозтоваропроизводителям те потери, которые они понесли в результат удорожания ГСМ", — сказал он.

Патрушев пояснил, что собирается поднять соответствующий вопрос на уровне правительства.

В мае-начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.