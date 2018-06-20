Темрезов: объем сельхозпроизводства в КЧР за пять лет вырос почти на 10%

Глава КЧР Рашид Темрезов и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев во время встречи

Глава КЧР Рашид Темрезов и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев во время встречи

ЧЕРКЕССК, 20 июн — РИА Новости. Объем сельхозпроизводства в Карачаево-Черкесии за пять лет вырос почти на 10 % и составил свыше 32 миллиардов рублей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Инстаграм по итогам встречи с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

На встрече были обсуждены темпы развития агропромышленного комплекса региона, а также реализация экономически и социально значимых инвестиционных проектов в сфере АПК Карачаево-Черкесии. "Министр позитивно оценил динамику объемов сельхозпроизводства в республике, доля которого в структуре валового регионального продукта ежегодно растет. По сравнению с 2013 годом объем сельхозпроизводства в Карачаево-Черкесии вырос почти на 10% и составил 32,3 миллиарда рублей", — написал в Инстаграм Темрезов.

Он добавил, что отдельной темой дискуссии стало развитие садоводства в Карачаево-Черкесии.

"До конца текущего года общая площадь, на которой будут высажены сады, составит 600 гектаров. Отдельного внимания заслуживает проект по выращиванию грушевого сада — единственного сада такого объема в Российской Федерации", — сообщил Темрезов.

По словам Темрезова, Минсельхоз России готов и в дальнейшем оказывать меры господдержки аграриям республики, особое внимание будет уделено малым формам хозяйствования. Кроме того, федеральное министерство продолжит поддерживать регион через программу "Устойчивое развитие сельских территорий", которая направлена на строительство социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

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