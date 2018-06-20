Автодорогу до Салехарда планируют построить по программе "Сотрудничество"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Автомобильную дорогу, которая соединит все три субъекта Тюменской области, удастся построить по программе "Сотрудничество", сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Ранее в Тюмени губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, а также врио главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и врио губернатора Тюменской области Александр Моор подписали договор между органами власти трех регионов. Соглашение предусматривает продление сроков действия целевой программы "Сотрудничество" до конца 2025 года. Программа реализуется с 2004 года, она подразумевает совместное участие субъектов в финансировании и реализации проектов.

"Мы, благодаря программе "Сотрудничество", реализуем строительство автомобильной дороги до нашей столицы, до Салехарда. Это поистине интеграционный проект, который соединит все наши три субъекта. Та логика, которая есть в программе, единение, экономическое, социальное, для комфорта жителей, воплощается в этом проекте в полной мере", — приводятся в сообщении слова временно исполняющего обязанности губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

По его словам, власти сейчас ищут дополнительные ресурсы, чтобы ускорить возведение трассы.

"Дорога "Надым — Салехард" — самый долгожданный, очень необходимый для нас проект. Наши жители ее очень ждут. Мы сейчас активно наращиваем темпы строительства, будем искать дополнительные ресурсы, чтобы ускорить строительство и связать западную часть округа с федеральной сетью дорог", — рассказал временно исполняющий обязанности губернатора округа.

Он также подчеркнул, что не меньшую важность имеют социальные проекты, среди которых переселение на юг Тюменской области и выплаты ветеранам. "Программа "Сотрудничество" охватывает интересы всех ямальцев, в том числе жителей отдаленных поселков. Есть планы по приобретению флота, обеспечению жителей качественным водным транспортом", — добавил Артюхов.

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