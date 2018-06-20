Автодорогу до Салехарда планируют построить по программе "Сотрудничество"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Автомобильную дорогу, которая соединит все три субъекта Тюменской области, удастся построить по программе "Сотрудничество", сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Мы, благодаря программе "Сотрудничество", реализуем строительство автомобильной дороги до нашей столицы, до Салехарда. Это поистине интеграционный проект, который соединит все наши три субъекта. Та логика, которая есть в программе, единение, экономическое, социальное, для комфорта жителей, воплощается в этом проекте в полной мере", — приводятся в сообщении слова временно исполняющего обязанности губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
По его словам, власти сейчас ищут дополнительные ресурсы, чтобы ускорить возведение трассы.
"Дорога "Надым — Салехард" — самый долгожданный, очень необходимый для нас проект. Наши жители ее очень ждут. Мы сейчас активно наращиваем темпы строительства, будем искать дополнительные ресурсы, чтобы ускорить строительство и связать западную часть округа с федеральной сетью дорог", — рассказал временно исполняющий обязанности губернатора округа.
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