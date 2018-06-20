Источник сообщил, на какие американские товары ЕС может ввести пошлины

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Евросоюз может ввести дополнительные пошлины на весь список товаров из США, ранее направленный в ВТО, в рамках мер ребалансировки ситуации, которые ЕС может принять из-за повышения Соединенными Штатами пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом.

"Евросоюз будет осуществлять свои права в отношении товаров США на сумму до 2,8 миллиарда евро, как было сообщено ВТО", — ответил источник на вопрос, будут ли новые пошлины применены ко всему списку товаров, который был передан ВТО, или из него будут выведены какие-то продукты.

Ранее в среду генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Жан-Люк Демарти сообщил, что ЕС в ближайшее время официально опубликует список товаров из США, в отношении которых будут введены пошлины в рамках ребалансировки.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС они вступили в силу с июня. Евросоюз в ответ на это заявил о трех направлениях действий: открытие 1 июня спора в ВТО, наложение пошлин на импорт ряда товаров из США для ребалансировки ситуации в рамках правил ВТО, а также о возможности ввести защитные меры на рынке стали, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.