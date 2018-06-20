Силуанов рассказал, сколько бы стоил доллар, если бы не бюджетное правило

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Если бы не было бюджетного правила, то доллар стоил бы сейчас 50 рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Ныне действующее бюджетное правило направлено как раз в первую очередь на обеспечение прогнозируемого курса рубля", — сказал он, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"Конечно, рубль был бы крепче. Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение. Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям", — добавил глава Минфина.

Согласно бюджетному правилу, Минфин направляет все дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше 40 долларов за баррель, на закупку валюты, которую затем зачисляет в Фонд национального благосостояния.

"Основная задача даже не столько сформировать запасы, что тоже очень важно, сколько обеспечить предсказуемость в ведении предпринимательской деятельности от курсовых колебаний", — пояснил Силуанов.