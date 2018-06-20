Россия готова обсуждать предложения стран ОПЕК+ по добыче, заявил Текслер

ВЕНА, 20 июн — РИА Новости. Россия готова обсуждать предложения других стран ОПЕК+ по увеличению добычи нефти в рамках венской сделки, чтобы достичь компромисса, но у РФ есть и своя позиция по данному вопросу, сообщил журналистам первый замминистра энергетики России Алексей Текслер в кулуарах семинара ОПЕК.

"Россия, естественно, будет обсуждать с коллегами (другие предложения — ред.), тем не менее у нас есть своя позиция. Будем ее с коллегами обсуждать", — ответил он на вопрос, готова ли РФ обсуждать другие предложения, в том числе по меньшему увеличению добычи нефти, чтобы достигнуть компромисса на встрече в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В Вене 21 июня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 22 июня последует заседание стран ОПЕК, 23 июня состоится встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Как ожидается, в течение этих встреч будет обсуждаться возможность увеличения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Министр энергетики РФ Александр Новак на прошлой неделе сообщил, что Россия на встрече ОПЕК+ в Вене предложит поднять добычу в третьем квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а дальше принимать решение по ситуации в сентябре. При этом решение о смягчении венской сделки должно дать одинаковые возможности всем странам по увеличению добычи, пропорционально квотам по снижению.