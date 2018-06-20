Индия считает цену на нефть на уровне $55-60 за баррель разумной

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июн — РИА Новости. Индия считает "разумной" цену на нефть на уровне 55-60 долларов за баррель, заявил в среду министр нефти и газа страны Дхармендра Прадхан.

"Высокие цены на нефть бьют по нашей экономике, по нашей стране. Я думаю, что наши друзья из числа стран-поставщиков обратили на это внимание", — приводит газета Hindustan Times слова Прадхана, находящегося в эти дни с визитом в Вене.

По его словам, Нью-Дели ожидает от своих партнеров "ответственного подхода" на предстоящей в Вене встрече участников сделки по сокращению нефти ОПЕК+. При этом, как отмечает издание, Прадхан положительно оценил намерение РФ и Саудовской Аравии выдвинуть первое официальное предложение о плавном смягчении сделки, которое подразумевает увеличение добычи нефти, начиная с третьего квартала. Министр также заявил, что, по мнению индийской стороны, цена в $55-60 за баррель нефти "является разумной на сегодняшний день".

"Мы всегда рассчитываем на установление разумной цены на нефть. Индия имеет последовательную позицию в этом вопросе, и мы еще раз повторим нашу просьбу на предстоящей встрече. Сейчас они (участники сделки по сокращению добычи нефти — ред.) воспринимают нас серьезно, в то время как четыре года назад они просто слушали нас. У Индии будет собственный голос", — заявил Прадхан.

Как напомнили ранее в индийском правительстве, на сегодняшний день страна активно сотрудничает с ОПЕК, а восемь главных поставщиков сырой нефти в Индию являются странами, входящими в состав этой организации.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ произойдет 21 июня в Вене, а 22 июня последует заседание стран ОПЕК, 23 июня состоится встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Состояние экономики Индии, которая импортирует порядка 80% от общего объема потребляемого топлива, в значительной степени зависит от мировых цен на нефть. Как сообщил ранее Прадхан, сейчас правительство Индии разрабатывает комплексную долгосрочную стратегию, которая позволит стране преодолеть эту зависимость.