"Нижнекамскнефтехим" будет готовить площадку под комплекс этилен-600 в июле

НИЖНЕКАМСК, 20 июн — РИА Новости. Ведущий российский производитель синтетического каучука и этилена компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в группу ТАИФ) планирует начать подготовку стройплощадки под строительство нового этиленового комплекса мощностью 600 тысяч тонн в год в июле текущего года, сообщил генеральный директор компании Азат Бикмурзин.

В конце мая в рамках ПМЭФ ПАО "Нижнекамскнефтехим" заключило долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом Euler Hermes на 807 миллионов евро для строительства нового олефинового комплекса. Средства кредитной линии будут направлены на финансирование контракта с Linde AG в рамках реализуемого "Нижнекамскнефтехимом" проекта по строительству нового олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год (ЭП-600). Кредитором выступил консорциум из пяти банков, представляющих, главным образом, Германию, и организованный Deutsche Bank AG.

"Это дает старт активной фазе первого этапа проекта. В настоящее время разрабатывается проектная документация в соответствии с российскими нормами и правилами. А с июля текущего года планируется начать работы по подготовке строительной площадки. Для нового производства будут использованы самые современные технологии с минимальным воздействием на окружающую среду", — сказал Бикмурзин на годовом собрании акционеров. По его словам, по окончании строительства и ввода в эксплуатацию олефинового комплекса в 2023 году выручка и налоговые отчисления в целом по "Нижнекамскнефтехиму" должны увеличиться более чем в два раза.

Бикмурзин добавил, что для обеспечения энергоресурсами нового олефинового комплекса и для повышения энергоэффективности производств был подписан контракт с концерном Siemens на строительство парогазовой установки мощностью 495 мегаватт. Проект будет осуществлён по договору генерального подряда на условиях строительства "под ключ".

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что финансовая схема проекта утверждена, сейчас идёт работа по рабочему проектированию, подбору поставщиков оборудования. Глава республики подчеркнул, что в соответствии со стратегией развития Татарстана точкой роста экономики в ближайшие годы будет прежде всего нефтепереработка и нефтехимия, и огромный сегмент в этом развитии занимает "Нижнекамскнефтехим".

ПАО "Нижнекамскнефтехим" — одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в РФ. Входит в группу компаний ТАИФ. Основными акционерами являются ОАО "ТАИФ" — 19,58% акций, ООО "Телеком-Менеджмент" ("дочка" ТАИФ) — 55,82%.

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