Россия уверена, что страны ОПЕК+ достигнут соглашения по увеличению добычи

ВЕНА, 20 июн — РИА Новости. Россия уверена, что страны-участницы ОПЕК+ достигнут на встрече в Вене соглашения по увеличению добычи в рамках сделки, сообщил журналистам первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Есть признаки перегрева (на рынке нефти — ред.), поэтому министр энергетики Новак озвучил соответствующее предложение об увеличении добычи нефти", — заявил Текслер.

"Конечно, достигнут", — ответил он на вопрос, договорятся ли страны по сделке на предстоящей встрече.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее сообщил, что РФ на встрече ОПЕК+ предложит странам увеличить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в день в третьем квартале, чтобы избежать перегрева на рынке.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В Вене 21 июня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 22 июня последует заседание стран ОПЕК, 23 июня состоится встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Как ожидается, в течение этих встреч будет обсуждаться возможность увеличения добычи в рамках сделки ОПЕК+.