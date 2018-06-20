Трутнев пригласил французскую делегацию на ВЭФ-2018

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции в России Сильви-Аньес Берманн пригласил французскую делегацию на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает Минвостокразвития РФ.
Трутнев отметил, что для иностранных компаний существует формат Дней инвестора, которые проводятся сегодня для бизнеса КНР, Японии и Республики Корея. По словам вице-премьера, такой формат может быть рассмотрен и для инвесторов из Франции.
"Дальний Восток может стать плацдармом для выхода французских компаний на быстро растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Низкий уровень издержек, низкие налоги, инфраструктура за счет государства, конкурентоспособный сервис – все это уже сегодня Дальний Восток может предложить для французских компаний", — добавил Трутнев.
Французская делегация во главе с Берманн и генеральным директором Франко-российской торгово-промышленной палаты Павлом Шинским недавно вернулась из рабочей поездки по Дальнему Востоку, посетив Хабаровск, Южно-Сахалинск и Биробиджан.
Берманн отметила, что французский бизнес проявляет интерес к инвестициям в проекты на Дальнем Востоке России. Делегаты посетили
ТОР "Хабаровск", провели переговоры с руководством АО "Дальневосточная генерирующая компания", на Сахалине познакомились с проектом индустриального парка "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд", посетили спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", обсудили сотрудничество в области фармацевтической промышленности, достигнута договоренность о проработке строительства транспортных канатных дорог в Комсомольске-на-Амуре.