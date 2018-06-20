Трутнев пригласил французскую делегацию на ВЭФ-2018

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции в России Сильви-Аньес Берманн пригласил французскую делегацию на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает Минвостокразвития РФ.

"Вице-премьер пригласил Сильви Берманн и представителей французских деловых кругов принять участие в четвертом Восточном экономическом форуме, который состоится 11-13 сентября во Владивостоке, в составе французской делегации, напомнив, что в этом году впервые в рамках ВЭФ состоится бизнес-диалог "Россия-Европа", на котором будут представлены инвестиционные возможности Дальнего Востока России для европейского бизнеса", — говорится в сообщении.

Трутнев отметил, что для иностранных компаний существует формат Дней инвестора, которые проводятся сегодня для бизнеса КНР, Японии и Республики Корея. По словам вице-премьера, такой формат может быть рассмотрен и для инвесторов из Франции.

"Дальний Восток может стать плацдармом для выхода французских компаний на быстро растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Низкий уровень издержек, низкие налоги, инфраструктура за счет государства, конкурентоспособный сервис – все это уже сегодня Дальний Восток может предложить для французских компаний", — добавил Трутнев.

Французская делегация во главе с Берманн и генеральным директором Франко-российской торгово-промышленной палаты Павлом Шинским недавно вернулась из рабочей поездки по Дальнему Востоку, посетив Хабаровск, Южно-Сахалинск и Биробиджан.

Берманн отметила, что французский бизнес проявляет интерес к инвестициям в проекты на Дальнем Востоке России. Делегаты посетили

ТОР "Хабаровск", провели переговоры с руководством АО "Дальневосточная генерирующая компания", на Сахалине познакомились с проектом индустриального парка "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд", посетили спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", обсудили сотрудничество в области фармацевтической промышленности, достигнута договоренность о проработке строительства транспортных канатных дорог в Комсомольске-на-Амуре.