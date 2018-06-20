Эксперты оценили риски для России от решения ОПЕК+

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Сложно прогнозируемые решения стран соглашения ОПЕК+ являются одним из факторов риска для России с точки зрения экономики в 2018 году, говорится в презентации АКРА, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ произойдет 21 июня в Вене, а 22 июня последует заседание стран ОПЕК, 23 июня состоится встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

"Риски, связанные с ОПЕК+ — это скорее сложно прогнозируемое решение, а не большое влияние. Ожидаемый пересмотр договоренностей по объемам добычи может кратко- или среднесрочно изменить конъюнктуру нефтяных цен", — пояснила руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.

"Оценка возможной волатильности нефтяных цен в сценарии самого резкого изменения объемов (из обсуждавшихся) – порядка 20%. Соответствующая вилка по приросту физических объемов добычи: 0,8-2% год к году", — добавила она.

Главные учредители нефтяного пакта о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) — Россия и Саудовская Аравии — планируют на текущей неделе выдвинуть первое официальное предложение о плавном смягчении сделки: увеличении добычи нефти, начиная с третьего квартала. При этом свой конкретный вариант уже озвучила Россия: нарастить добычу участниками соглашения на 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале текущего года, чтобы избежать перегрева рынка.

Среди других экономических факторов риска для России АКРА называет санкции, рост протекционизма в глобальной торговле, использование криптовалют.