Совет постпредов стран ЕС может обсудить поправки к Газовой директиве

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Совет постоянных представителей стран ЕС при союзе (Coreper) может обсудить на заседании в среду поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые могут затронуть работу создаваемого газопровода "Северный поток — 2" и действующего "Северного потока", свидетельствует предварительная повестка дня заседания.

Среди тем обсуждения в этой повестке указано: "Директива по газу. Направления для дальнейшей работы".

ЕК в ноябре предложила внести поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.

Перед своим утверждением документ должен пройти согласование Советом стран ЕС и Европарламентом. Сейчас идет его обсуждение в Совете.

Болгарское председательство в Совете ЕС в январе текущего года попросило юридическую службу Совета ЕС представить свое мнение по ряду вопросов, связанных с возможным применением этих поправок, в том числе о том, каким будет влияние от их принятия на распределение компетенции между Евросоюзом и его странами-членами. Мнения были предоставлены, состоялись дискуссии в рабочей группе Совета ЕС по энергетике.

В мае также появлялось и предложение о том, как прояснить ситуацию, чтобы законопроект не затрагивал промысловые трубопроводы (upstream pipelines), чтобы ее действие распространялось бы только на трубопроводы, которые имеют значительное влияние на внутренний рынок Евросоюза, а также о том, чтобы уполномочить страны Евросоюза изменять или пролонгировать существующие межправсоглашения, свидетельствуют материалы Совета ЕС.

В документе болгарского председательства в Совете ЕС, адресованном Coreper и относящимся к "направлениям будущей технической работы" над поправками к этой директиве, отмечается, что, несмотря эти дискуссии в Совете, необходимо разрешить фундаментальный вопрос.

"Поскольку директива расширяет компетенцию Евросоюза на трубопроводы с третьими странами до пределов юрисдикции союза, включая территориальные воды, могут быть затронуты существующие национальные соглашения (государств ЕС) с третьими странами. Чтобы иметь возможность продолжить работу с этим документом, возникает вопрос, до какой степени страны Евросоюза смогут отклоняться (получая исключения) от условий этой директивы", — говорится в документе.

В документе совету постпредов предлагается рассмотреть ряд вопросов, связанных с поправками к этой директиве, чтобы направить дальнейшую техническую работу над этим законопроектом.

Среди этих вопросов, к примеру, оценка пропорциональности предложенных поправок с учетом ранее принятых правил о сверке с ЕК межправсоглашений стран ЕС с третьими странами в сфере энергетики.

Помимо этого задаётся вопрос, стоит ли применять распространять законопроект на все трубопроводы, соединяющие ЕС и третьи страны, или стоит ограничить его действие, и если да, то как. Есть и вопрос о том, стоит ли распространять действие этого законопроекта на промысловые трубопроводы (upstream pipelines) с третьими странами.

Помимо этого, как следует из документа, стоит вопрос о том, как решить ситуацию с межправсоглашениями в данном законопроекте.