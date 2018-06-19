Делегацию Южной Кореи пригласили на Восточный экономический форум

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Делегация Южной Кореи приглашена на Восточный экономический форум, однако по возможным переговорам между Пхеньяном и Сеулом в рамках ВЭФ ясности нет, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию с визитом, отметив, что это можно сделать в сентябре в рамках ВЭФ, либо согласовать отдельно по линии МИД.

"Да, приглашён лидер", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о приглашении Южной Кореи на ВЭФ.

Говоря о возможности использования площадки ВЭФ для переговоров Южной Кореи и КНДР, помощник президента заметил: "Мы не знаем еще, как будет реализовано это наше приглашение".

Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.