Путин отметил важность энергетики в сотрудничестве с Белоруссией

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что одним из важнейших направлений российско-белорусского сотрудничества остается энергетика.

"Намерены проводить согласованную макроэкономическую политику, денежно-кредитную, валютную, ценовую, налоговую политику. Одним из важнейших направлений российско-белорусского сотрудничества была и остается энергетика. Россия надежно снабжает Белоруссию энергоресурсами, в первом квартале этого года поставлены 4,5 миллионов тонн нефти и 6 миллиардов кубических метров газа, участвует в программе модернизации газотранспортной системы страны, строит белорусскую атомную электростанцию, которая позволит полностью обеспечить растущие потребности республики в электроэнергии", — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и заседания Высшего госсовета Союзного государства.