В Госдуме прокомментировали введение пошлин на американские товары

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в беседе с телеканалом RT прокомментировал решение Минэкономразвития ввести дополнительные пошлины на американские товары.

Ранее глава ведомства Максим Орешкин анонсировал введение ограничительных мер в отношении американских товаров в ответ на введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий.

Арефьев поприветствовал решение Минэкономразвития, отметив, что российские меры стали ответом на действия американских властей.

"Они ввели заградительные пошлины на алюминий. Причем это касается не только России. Соответственно, правительство России собирается вводить пошлины на ввоз товаров из США", — заявил он.

Депутат также отметил, что ограничение на взвоз товаров из-за рубежа будет стимулировать импортозамещение.

"Был даже законопроект о выходе из ВТО для того, чтобы развязать России руки в вопросе введения пошлин. Если правительство введет ограничения, то это будет неплохим подспорьем для нашей экономики", — резюмировал Арефьев.

Ранее США ввели ввозные пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25 и десяти процентов соответственно. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности. Большинство торговых партнеров пригрозили США ответными мерами. В Москве также назвали это решение нелегитимным и пообещали разработать ответные механизмы реагирования.