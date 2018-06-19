"Газпром" отреагировал на действия "Нафтогаза" по аресту активов в Британии

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Арест активов "Газпрома" в Великобритании противоречит вердикту суда Швеции о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража, говорится в сообщении российской корпорации.

"Газпрому" известно, что украинская компания предпринимает действия в рамках вердикта от 28 февраля по транзиту голубого топлива. Холдинг сможет представить подробные комментарии после тщательного изучения документов.

"Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", — отмечается в заявлении.

Суть спора

"Нафтогаз" пытается взыскать с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов в соответствии с февральским решением Стокгольмского арбитража.

Компании вели спор о контрактах на поставку и транзит газа. В конце прошлого года суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 миллиарда долларов.

Так как арбитры произвели зачет встречных требований, российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.

Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с Киевом.

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — что суд в Нидерландах принял аналогичное решение.

"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. В соответствии со шведскими законами приказ апелляционной инстанции не может быть обжалован.