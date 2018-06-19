Цены производителей промышленных товаров в мае выросли на 3,9%

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Цены производителей промышленных товаров в России в мае подскочили на 3,9% после роста на 1,2% в апреле, с начала года рост составил 5,5%, сообщает Росстат.

Рост цен производителей в "добыче полезных ископаемых" в мае составил 7,3%, в "обрабатывающих производствах" — 3,3%, в "обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха" — 1,4%, в "водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений" зафиксирована нулевая динамика.