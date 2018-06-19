Производители бензина в мае подняли цены на 18,7%

Цены на бензин на одной из автозаправочных станций в Москве. Архивное фото

Цены на бензин на одной из автозаправочных станций в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Цены производителей в РФ на автомобильный бензин в мае подскочили на 18,7% по сравнению с апрелем, сообщил Росстат.

Цены на дизельное топливо выросли на 13%.

В мае-начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.