Аксенов рассказал об убытках от засухи в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. В Крыму уже подано заявок на 370 миллионов рублей на компенсации пострадавшим от засухи аграриям, эта сумма еще должна увеличиться примерно в два раза, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На сегодня от муниципальных органов власти направлено заявок на тему компенсации тем, кто пострадал от засухи, на сумму около 370 миллионов рублей. Это уже подтвержденные объемы. Мы со своей стороны эту информацию собираем. Думаем, что сумма будет в раза два больше по предварительным подсчетам", — сказал Аксенов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, по вопросу компенсаций ведется конструктивный диалог с министерством сельского хозяйства РФ.

"Аграрии брошены на произвол судьбы не будут. Нахожусь персонально со всеми в контакте", — сказал Аксенов.

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