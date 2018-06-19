Fitch изменило прогноз по рейтингам Костромской области

КОСТРОМА, 19 июн – РИА Новости. Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам Костромской области со стабильного на позитивный, сообщает администрация региона.
Прогноз отражает улучшение бюджетных показателей Костромской области и ослабление давления в связи с увеличением поддержки из федерации.Отмечается, что Костромская область использовала возможность экономить на процентных расходах за счет увеличения доли бюджетных кредитов под низкую процентную ставку в ее долговом портфеле и снижения процентных ставок по рыночным заимствованиям.
Костромская область, как отмечается в прогнозе, будет иметь небольшой дефицит бюджета на уровне 2-4% от всех доходов в среднесрочной перспективе. Это существенное улучшение ситуации – в 2013-2016 годах дефицит регионального бюджета держался на уровне 10-18%, говорится в сообщении.
В первом квартале 2018 года Костромская область существенно снизила давление рефинансирования путем рефинансирования всех краткосрочных заимствований пятилетними банковскими кредитами. Регион также принял участие в федеральной программе реструктуризации долга, в результате чего сроки погашения по бюджетным кредитам были продлены до 2024 году, говорится в сообщении.