Fitch изменило прогноз по рейтингам Костромской области

КОСТРОМА, 19 июн – РИА Новости. Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам Костромской области со стабильного на позитивный, сообщает администрация региона.

"Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам Костромской области со "стабильного" на "позитивный" и подтвердило рейтинги на уровне "B+", — говорится в сообщении.

Прогноз отражает улучшение бюджетных показателей Костромской области и ослабление давления в связи с увеличением поддержки из федерации.Отмечается, что Костромская область использовала возможность экономить на процентных расходах за счет увеличения доли бюджетных кредитов под низкую процентную ставку в ее долговом портфеле и снижения процентных ставок по рыночным заимствованиям.

Костромская область, как отмечается в прогнозе, будет иметь небольшой дефицит бюджета на уровне 2-4% от всех доходов в среднесрочной перспективе. Это существенное улучшение ситуации – в 2013-2016 годах дефицит регионального бюджета держался на уровне 10-18%, говорится в сообщении.

"Эксперты подчеркивают, что регион нацелен на сдерживание дефицита в соответствии с требованиями Министерства финансов и даже планирует бюджеты с профицитом в 2018-2020 годах", — отмечается в сообщении.

В первом квартале 2018 года Костромская область существенно снизила давление рефинансирования путем рефинансирования всех краткосрочных заимствований пятилетними банковскими кредитами. Регион также принял участие в федеральной программе реструктуризации долга, в результате чего сроки погашения по бюджетным кредитам были продлены до 2024 году, говорится в сообщении.