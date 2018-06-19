В Москве снизились цены на бензин

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости/Прайм. Цены на бензин и дизельное топливо на столичных АЗС с 13 по 18 июня снизились, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).

Согласно данным ассоциации, средневзвешенные цены на АЗС Москвы на дизельное топливо снизились на 7 копеек и составили 44,29 рублей за литр, на Аи-92 — на 17 копеек до 42,35 рубля за литр, на Аи-95 — подешевели на 3 копейки, до 45,79 рубля за литр.

При этом ни одна из сетей АЗС в столице не показала рост ни по одному из видов топлива. На заправках "НефтьМагистраль", Shell, "Татнефть" и АЗС под брендом "ЕКА" средние цены на дизельное топливо и бензин снижались. На заправках ТНК, "Роснефть", "Петрол Комплекс", "Газпром нефть", "Лукойл", "Тиса", "Транс-АЗС" и "Астра" — остались без изменений.

В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.