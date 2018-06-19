Новак надеется на принятие разумного решения после встречи ОПЕК+ в Вене

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Россия рассчитывает, что участники сделки ОПЕК+ на встрече в Вене примут разумное решение в интересах рынка, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы рассчитываем, что будет принято разумное решение, которое будет в интересах рынка", — сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение стартовало с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 21 июня в Вене. За ним последует заседание стран ОПЕК 22 июня, а затем встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+ 23 июня, на которой квоты сокращения добычи могут быть пересмотрены.