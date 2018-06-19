Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+ на встрече в Вене

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Предложение об увеличении добычи ОПЕК+ на 1,5 миллиона баррелей в сутки исходит от России, Москва выйдет на встрече в Вене с такой инициативой, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Он не стал говорить о том, какие предложения по росту добычи прорабатывает Саудовская Аравия. "Я не буду за них говорить, пусть министр сам прокомментирует. В целом, я с ним (главой Минэнерго Саудовской Аравии) обсуждал, они тоже считают, что есть на сегодняшний день целесообразность рассмотреть вопрос об увеличении квот, ну а в каких объемах, обсудим 21-го", — добавил глава российского Минэнерго.
Новак не стал отвечать на вопрос о том, насколько могла бы РФ нарастить добычу из этих 1,5 миллиона баррелей. По его словам, объемы наращивания добычи нефти компаниями РФ будут определяться после решения ОПЕК+ в зависимости от их возможностей. "Это все будет зависеть от возможностей каждой из компаний. У нас в России очень много компаний работает на рынке, порядка 10 мейджоров и вообще около 200 компаний. Поэтому каждая будет смотреть свои производственные планы, если будет принято решение, естественно", — добавил он.