Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+ на встрече в Вене

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Предложение об увеличении добычи ОПЕК+ на 1,5 миллиона баррелей в сутки исходит от России, Москва выйдет на встрече в Вене с такой инициативой, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Это мы предлагаем рассмотреть такую возможность на встрече, потому что мы считаем сейчас, что 2,8 (миллиона баррелей) — это уже достаточно много. И мы больше перевыполняем, чем было. Плюс рынок растет, и потребление растет, и баланс мы уже видим на рынке — остатки ниже средних пятилетних значений. Поэтому будем выходить с таким предложением (увеличением добычи ОПЕК+ на 1,5 миллиона баррелей в сутки — ред.)", — сказал Новак.

Он не стал говорить о том, какие предложения по росту добычи прорабатывает Саудовская Аравия. "Я не буду за них говорить, пусть министр сам прокомментирует. В целом, я с ним (главой Минэнерго Саудовской Аравии) обсуждал, они тоже считают, что есть на сегодняшний день целесообразность рассмотреть вопрос об увеличении квот, ну а в каких объемах, обсудим 21-го", — добавил глава российского Минэнерго.

Новак не стал отвечать на вопрос о том, насколько могла бы РФ нарастить добычу из этих 1,5 миллиона баррелей. По его словам, объемы наращивания добычи нефти компаниями РФ будут определяться после решения ОПЕК+ в зависимости от их возможностей. "Это все будет зависеть от возможностей каждой из компаний. У нас в России очень много компаний работает на рынке, порядка 10 мейджоров и вообще около 200 компаний. Поэтому каждая будет смотреть свои производственные планы, если будет принято решение, естественно", — добавил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ произойдет 21 июня в Вене, а 22 июня последует заседание стран ОПЕК, 23 июня состоится встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+.