Центробанк представил в Госдуму годовой отчет

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Госдума приняла к сведению годовой отчет Банка России за 2017 год.
Она напомнила, что последние несколько лет ЦБ вел политику борьбы с инфляцией, которая на начало 2015 года составляла около 17%. "Мы вели политику по достижению цели по инфляции 4%. Это тот уровень, который подходит для нашей экономики, защищает кошелек граждан, дает бизнесу возможность планирования, способствует повышению эффективности предприятий, поскольку при низкой инфляции переложить растущие издержки производства в цену для потребителей уже не получается. В прошлом году мы достигли цели. Уже почти год живем при инфляции вблизи целевого уровня", — отметила глава ЦБ.
Говоря о санации банков, она сказала: "Мы отозвали достаточно много лицензий, в прошлом году около 50, в этом году у 28 банков. Нам пришлось выделить ощутимые суммы на капитал и ликвидность, проводя санацию банков, но эта работа дает результаты. Слабые банки просто не могли бы наращивать кредитование и не могли бы выдерживать разного рода неблагоприятные внешние события".
Набиуллина 4 июня на совместном заседании профильных думских комитетов отмечала, что санация банков через фонд консолидации банковского сектора обошлась в 1,5 триллиона рублей, но при этом помогла предотвратить потери экономических субъектов в размере не менее 2,6 триллиона рублей.
Согласно отчету, ЦБ в 2017 году получил убыток в размере 435,308 миллиарда рублей против прибыли в 43,745 миллиарда рублей годом ранее. В связи с образованием убытка по итогам отчетного года отчисления в резервный и социальный фонды Банка России не производились. Расходы ЦБ выросли в 2 раза, до 758,556 миллиарда рублей, а доходы снизились на 9,1%, до 391,009 миллиарда рублей.
Другой причиной убытков регулятор назвал формирование резервов в связи с санациями крупных банков. В связи с проведением Банком России мер по повышению финансовой устойчивости кредитных организаций и изменением структуры его активов увеличились расходы по формированию соответствующих провизий.