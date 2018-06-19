Центробанк представил в Госдуму годовой отчет

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Госдума приняла к сведению годовой отчет Банка России за 2017 год.

"Для нас очень важно, что Дума регулярно и крайне конструктивно с нами взаимодействует, внимательно относится к нашей деятельности. Только в рамках рассмотрения отчета мы получили почти 100 вопросов от фракций. И до сегодняшнего пленарного заседания состоялось пять заседаний рабочей группы и совместное заседание профильных комитетов", — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя отчет депутатам.

Она напомнила, что последние несколько лет ЦБ вел политику борьбы с инфляцией, которая на начало 2015 года составляла около 17%. "Мы вели политику по достижению цели по инфляции 4%. Это тот уровень, который подходит для нашей экономики, защищает кошелек граждан, дает бизнесу возможность планирования, способствует повышению эффективности предприятий, поскольку при низкой инфляции переложить растущие издержки производства в цену для потребителей уже не получается. В прошлом году мы достигли цели. Уже почти год живем при инфляции вблизи целевого уровня", — отметила глава ЦБ.

"В последующие годы наша политика должна быть не менее осмотрительной, потому что мы должны закрепить инфляцию на низком уровне, закрепить уверенность людей в завтрашнем дне", — добавила она. Набиуллина также подчеркнула, что ЦБ всегда учитывал, и будет учитывать в своей политике возможности экономики. "Стремимся действовать так, чтобы не оказывать негативного влияния на экономический рост, а, наоборот, создавать для него условия. И экономика уже в прошлом году росла темпами, близкими к потенциальному", — заметила глава ЦБ.

Говоря о санации банков, она сказала: "Мы отозвали достаточно много лицензий, в прошлом году около 50, в этом году у 28 банков. Нам пришлось выделить ощутимые суммы на капитал и ликвидность, проводя санацию банков, но эта работа дает результаты. Слабые банки просто не могли бы наращивать кредитование и не могли бы выдерживать разного рода неблагоприятные внешние события".

Банк России в 2017 году был вынужден санировать три крупных банковских группы, напомнила Набиуллина. "Новый закон о санации был принят летом прошлого года и менее чем через два месяца мы его впервые применили в отношении "Открытия", затем примерно через месяц Бинбанка, и в конце года — Промсвязьбанка", — продолжила она. При этом глава ЦБ считает, что без принятия закона о санации "решение проблем крупных банков обошлось бы и обществу, и финансовой системе куда дороже".

Набиуллина 4 июня на совместном заседании профильных думских комитетов отмечала, что санация банков через фонд консолидации банковского сектора обошлась в 1,5 триллиона рублей, но при этом помогла предотвратить потери экономических субъектов в размере не менее 2,6 триллиона рублей.

Согласно отчету, ЦБ в 2017 году получил убыток в размере 435,308 миллиарда рублей против прибыли в 43,745 миллиарда рублей годом ранее. В связи с образованием убытка по итогам отчетного года отчисления в резервный и социальный фонды Банка России не производились. Расходы ЦБ выросли в 2 раза, до 758,556 миллиарда рублей, а доходы снизились на 9,1%, до 391,009 миллиарда рублей.

ЦБ объяснил полученный отрицательный финансовый результат снижением процентных доходов, которые за прошлый год уменьшились на 20,5% и составили 282 миллиарда рублей. На фоне снижения процентных ставок ЦБ значительно, по сравнению с предыдущим годом, уменьшились процентные доходы Банка России при одновременном увеличении процентных расходов по операциям абсорбирования ликвидности в условиях ее структурного профицита.

Другой причиной убытков регулятор назвал формирование резервов в связи с санациями крупных банков. В связи с проведением Банком России мер по повышению финансовой устойчивости кредитных организаций и изменением структуры его активов увеличились расходы по формированию соответствующих провизий.