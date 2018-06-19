РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Центробанк представил в Госдуму годовой отчет

15:1319.06.2018
12063
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 июня 2018Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Госдума приняла к сведению годовой отчет Банка России за 2017 год.

Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
"Для нас очень важно, что Дума регулярно и крайне конструктивно с нами взаимодействует, внимательно относится к нашей деятельности. Только в рамках рассмотрения отчета мы получили почти 100 вопросов от фракций. И до сегодняшнего пленарного заседания состоялось пять заседаний рабочей группы и совместное заседание профильных комитетов", — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя отчет депутатам.

Она напомнила, что последние несколько лет ЦБ вел политику борьбы с инфляцией, которая на начало 2015 года составляла около 17%. "Мы вели политику по достижению цели по инфляции 4%. Это тот уровень, который подходит для нашей экономики, защищает кошелек граждан, дает бизнесу возможность планирования, способствует повышению эффективности предприятий, поскольку при низкой инфляции переложить растущие издержки производства в цену для потребителей уже не получается. В прошлом году мы достигли цели. Уже почти год живем при инфляции вблизи целевого уровня", — отметила глава ЦБ.

Минфин США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Жизнь — в займы. Глобальный долг угрожает миру финансовой катастрофой
"В последующие годы наша политика должна быть не менее осмотрительной, потому что мы должны закрепить инфляцию на низком уровне, закрепить уверенность людей в завтрашнем дне", — добавила она. Набиуллина также подчеркнула, что ЦБ всегда учитывал, и будет учитывать в своей политике возможности экономики. "Стремимся действовать так, чтобы не оказывать негативного влияния на экономический рост, а, наоборот, создавать для него условия. И экономика уже в прошлом году росла темпами, близкими к потенциальному", — заметила глава ЦБ.

Говоря о санации банков, она сказала: "Мы отозвали достаточно много лицензий, в прошлом году около 50, в этом году у 28 банков. Нам пришлось выделить ощутимые суммы на капитал и ликвидность, проводя санацию банков, но эта работа дает результаты. Слабые банки просто не могли бы наращивать кредитование и не могли бы выдерживать разного рода неблагоприятные внешние события".

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
Аварийный сброс: почему Россия вывела деньги из госдолга США
Банк России в 2017 году был вынужден санировать три крупных банковских группы, напомнила Набиуллина. "Новый закон о санации был принят летом прошлого года и менее чем через два месяца мы его впервые применили в отношении "Открытия", затем примерно через месяц Бинбанка, и в конце года — Промсвязьбанка", — продолжила она. При этом глава ЦБ считает, что без принятия закона о санации "решение проблем крупных банков обошлось бы и обществу, и финансовой системе куда дороже".

Набиуллина 4 июня на совместном заседании профильных думских комитетов отмечала, что санация банков через фонд консолидации банковского сектора обошлась в 1,5 триллиона рублей, но при этом помогла предотвратить потери экономических субъектов в размере не менее 2,6 триллиона рублей.

Согласно отчету, ЦБ в 2017 году получил убыток в размере 435,308 миллиарда рублей против прибыли в 43,745 миллиарда рублей годом ранее. В связи с образованием убытка по итогам отчетного года отчисления в резервный и социальный фонды Банка России не производились. Расходы ЦБ выросли в 2 раза, до 758,556 миллиарда рублей, а доходы снизились на 9,1%, до 391,009 миллиарда рублей.

Директор–распорядитель МВФ Кристин Лагард. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Тучи сгущаются. Глава МВФ предупредила об угрозах для мировой экономики
ЦБ объяснил полученный отрицательный финансовый результат снижением процентных доходов, которые за прошлый год уменьшились на 20,5% и составили 282 миллиарда рублей. На фоне снижения процентных ставок ЦБ значительно, по сравнению с предыдущим годом, уменьшились процентные доходы Банка России при одновременном увеличении процентных расходов по операциям абсорбирования ликвидности в условиях ее структурного профицита.

Другой причиной убытков регулятор назвал формирование резервов в связи с санациями крупных банков. В связи с проведением Банком России мер по повышению финансовой устойчивости кредитных организаций и изменением структуры его активов увеличились расходы по формированию соответствующих провизий.

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
s.hichnik
ЦБ еще и убытки принес?????????
При том, что даже их сметы для страховых компаний по возмещению убытков по ОСАГО (которые они курируют и управляют) занижены в 3-4 раза. И, судя по всему, в остальных отраслях деятельности, о которых мы не так явно знаем, они менеджуют не менее эффективно...
Да, тогда неудивительно, что пенсионный возраст поднимают...
15:17
19.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Колумбия
2
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Колумбия
2
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена