Новак назвал сбалансированной цену на нефть

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Цена на нефть сейчас довольно сбалансирована, рынок спокойно реагирует на новости о возможном увеличении добычи в рамках ОПЕК+, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мне кажется, что сейчас цены довольно-таки сбалансированные. Вы видите, что даже несмотря на то, что такая информация уже давно идет в прессе, что такой вопрос будет обсуждаться, рынок довольно спокойно реагирует. И цена (меняется) плюс-минус два доллара — на уровне 75-74 держится", — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, как цена может упасть в случае решения об увеличении добычи.

По состоянию на 14.35 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,74%, до 74,78 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,64%, до 64,61 доллара за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. Следующая встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+ состоится 23 июня.