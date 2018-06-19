МИНСК, 19 июн — РИА Новости. ОПЕК+ необходимо нарастить добычу в третьем квартале для того, чтобы избежать возникновения дефицита на рынке, но на больший период — полгода или год — принимать решение сейчас нельзя, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Третий квартал он довольно позитивный еще потому, что в третьем квартале самый высокий спрос на нефть, поэтому здесь может случиться дефицит на рынке, если не принимать меры", — сказал Новак.

Он добавил, что дефицит уже есть и сегодня. "Сокращены остатки до среднего пятилетнего (значения — ред.) и даже меньше. Если он еще больше увеличится, эти остатки резко будут сокращаться, это может, на наш взгляд, тоже перегреть рынок", — пояснил глава Минэнерго.

Он отметил, что целесообразно увеличить добычу на квартал, с тем, чтобы по результатам трех месяцев, оценив ситуацию на рынке, иметь возможность, например, в сентябре собраться и определить дальнейшие действия.

"Мы очень гибкие, мы понимаем, что нельзя сейчас на полгода или на год вперёд (принимать решение — ред.)", — сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение стартовало с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года. В настоящее время страны-участницы сделки ОПЕК+ обсуждают возможное изменение параметров соглашения, в частности, увеличение добычи. В конце мая Новак сообщил, что с третьего квартала может начаться постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+.