В Минэнерго оценили меры правительства по стабилизации цен на топливо

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мер правительства РФ достаточно при текущих внешних условиях для того, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на топливо, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

"В текущих внешних макроэкономических параметрах, которые мы считаем достаточно стабильными, принятых мер достаточно для того, чтобы во-первых стабилизировать цены, и мы это видим. Во-вторых, для того, чтобы за счет насыщения рынка, то есть биржи, нефтепродуктами, обеспечить достаточную маржинальность функционирования сектора", — сказал он, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.