Правительство изменило правила перераспределения субсидий на авиаперевозки

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правительство РФ изменило правила перераспределения субсидий на авиаперевозки, сообщается на сайте кабмина.

"В целях своевременного перенаправления невостребованных бюджетных средств на субсидирование перевозок по маршрутам, которые пользуются повышенным спросом в период летних отпусков, подписанным постановлением в правила внесено изменение, позволяющее перераспределять неиспользованный остаток бюджетных ассигнований после 1 июня текущего года", — говорится в сообщении.

Ранее перераспределять неиспользованные средства можно было только после 1 сентября. Новые правила позволяют направлять бюджетные средства, не израсходованные на перевозки по невостребованным направлениям, на субсидирование перевозок по востребованным маршрутам.

Отмечается, что принятое решение позволит повысить эффективность использования бюджетных ассигнований, направляемых на обеспечение доступности воздушных пассажирских перевозок.