Производитель Ан-124 объявил о подготовке к возобновлению выпуска самолетов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Авиапредприятие "Авиастар-СП" объявило конкурс по оценке возможностей возобновления производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан", говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что рассматривается вопрос возобновления производства Ан-124 "Руслан", но пока никакого решения не принято. После этого вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин заявил, что производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача.

"Выполнение работ по оценке состояния технологического оснащения для Ан-124, его пригодности для дальнейшего использования и оценка трудоемкости работ по перемещению оснащения с целью высвобождения производственных площадей", — говорится в документе.

Победитель конкурса должен будет провести анализ состояния стапельно-сборочного оснащения для изготовления самолетов Ан-124 и модернизированных Ан-124-100М (ВТА), планируемых к изготовлению с применением электронного моделирования. Также планируется определить мощности, которые можно высвободить для производства в этих же цехах других самолетов. Кроме того, планируется оценить, какое оборудование может быть законсервировано, демонтировано или перевезено. Сумма контракта — 9,5 миллиона рублей.

В компании "Ильюшина", которой поручено сопровождение всех самолетов марки "Ан", не стали комментировать объявленный конкурс.

Ан-124-100 "Руслан" — один из самых грузоподъемных самолетов в мире. "Руслан" был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.