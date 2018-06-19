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Экономика

Россия вошла в тройку стран Европы по уровню доступности газа для населения

12:3419.06.2018
(обновлено: 12:35 19.06.2018)
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© Fotolia / Aaron Amat Зажженная конфорка. Архивное фотоЗажженная конфорка. Архивное фото
© Fotolia / Aaron Amat

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Жители Люксембурга могли приобрести на свои средние зарплаты в первом полугодии 2018 года больше всего газа в Европе, Россия по этому показателю оказалась лишь на третьем месте, отмечается в подготовленном рейтинговым агентством "РИА Рейтинг" исследовании.

Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2
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"Лидером по доступности газа стал Люксембург, среднестатистический житель которого может приобрести в месяц 8,4 тысячи кубометров газа. В этой стране относительно невысокие цены на газ, при этом средняя зарплата одна из самых высоких в Европе", — говорится в рейтинге.

На втором месте расположился Казахстан с 7,4 тысячи кубометров, где зарплаты относительно невысокие, однако, цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге.

"На третьем месте по доступности газа для населения находится Россия. Жители нашей страны на свои средние зарплаты могут купить около 6,4 тысячи кубометров газа", — говорится в материале.

Далее в рейтинге идут в основном экономически развитые западноевропейские страны. Наименьший объем природного газа имеют возможность приобрести жители Молдовы, где на средний заработок можно купить только 749 кубометров газа. Меньше тысячи кубометров газа могут себе позволить приобрести также жители Украины, где этот показатель составляет 988 кубометров. Среди аутсайдеров находятся также Болгария, Сербия и Португалия.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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РИА Рейтинг — это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА "Россия сегодня", специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения
© РИА Новости, Инфографика
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Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения
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Экономика
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19 июня 15:00
-
Колумбия
-
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
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