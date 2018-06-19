На Колыме составят дорожную карту улучшения цифровой инфраструктуры

МАГАДАН, 19 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов во вторник дал поручение сформировать рабочую группу из представителей сектора энергетики, правительства Колымы и компании "Ростелеком" для составления дорожной карты улучшения цифровой инфраструктуры региона и выбора приоритетных проектов для развития этой сферы, сообщает правительство региона.

"Это должна быть не просто декларация намерений, а конкретный план мероприятий, которые в дальнейшем будут выполнены. Улучшение инфраструктуры – это мощный толчок к повышению качества жизни. По итогам рабочая группа предложит вариант соглашения о сотрудничестве. Правительство Магаданской области и "Ростелеком" сделают цифровые государственные услуги доступней каждому колымчанину", — цитирует слова Носова правительство Колымы.

Поясняется, что в 2017 году "Ростелеком" инвестировал в развитие инфраструктуры в Магаданской области 600 миллионов рублей, в январе-июне 2018 года эти затраты составят уже 400 миллионов рублей. На Колыме компания работает в трех направлениях: строительство инфраструктуры, развитие современных телекоммуникационных услуг и новых комплексных сервисов в виде информационных систем.

"Портал "Госуслуги" значительно экономит время по ряду государственных сервисов для граждан. Развитие информационных медицинских систем позволит больнице в самом отделенном населенном пункте получать оперативные консультации от лучших врачей Дальнего Востока и страны. Подключение общеобразовательных учреждений к телекоммуникационным сервисам даст возможность колымским школьникам свободно получать цифровые книги и учебники, участвовать в различных учебных программах", — добавляет ведомство.

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