Правительство предложило изменить схему распределения акцизов на топливо

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правительство РФ предлагает существенное перераспределение акцизов на топливо с 1 июля по 31 декабря 2018 года и в 2019 году, соответствующие поправки к законопроекту об изменениях в бюджетном законодательстве опубликованы на сайте кабмина.
18.4%Более десяти тысяч рублей
32.1%От пяти до десяти тысяч
32.3%До пяти тысяч
17.2%Не пользуюсь автомобилем
"Нормативы определены исходя из необходимости компенсировать бюджетам субъектов Федерации выпадающие доходы по акцизам на автомобильный бензин и на дизельное топливо в период с июля 2018 года по январь 2019 года включительно, возникающие в связи с предусмотренным соответствующими решениями снижением ставок акцизов на эти виды подакцизной продукции в период с 1 июня 2018 года до 31 декабря 2018 года", — говорится в справке к поправкам.
Поправками к законопроекту также предлагается создать Фонд развития, предельный объем которого устанавливается ежегодно федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период до достижения в 2024 году суммы до 3,5 триллиона рублей.
Поправками также предусматривается уточнение положений законопроекта с целью установления требования о подготовке обоснования инвестиций для объекта капитального строительства только в случае введения в законодательство новых документов и об обязательности их подготовки (обоснование инвестиций и результаты его технологического и ценового аудита, утвержденное задание на проектирование).