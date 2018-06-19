Японский инвестор построил дом smart-формата во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Резидент свободного порта Владивосток построил в Приморье многоэтажный дом "Премьера" с квартирами в формате smart, позволяющем функционально заполнять жилое пространство, сообщает Минвостокразвития РФ.

Строительство началось в первом квартале 2017 года.

"Компания "Строй-механизация" реализовала проект стоимостью 420 млн рублей по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ). Основное финансирование строительства жилья обеспечило ООО "Фёрст Вуд Приморье" (дочернее подразделение японской компании "Иида Груп Холдингс")", — говорится в сообщении.

Новый дом на 172 квартиры возведен в центре Владивостока. Здание оснастят двухуровневой подземной парковкой на 67 машиномест. В доме продаются студии и двухкомнатные квартиры.

Сегодня в рамках Свободного порта Владивосток по соглашениям с КРДВ действуют 746 резидентов. Инвесторы реализуют проекты общей стоимостью 426 миллиардов рублей.