Нефть дешевеет на данных о возможном увеличении добычи в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются, инвесторы оценивают комментарии участников сделки ОПЕК+ и сообщения о возможных объемах наращивания добычи в рамках соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.29 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,64%, до 74,86 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до 65,28 доллара за баррель.

Министр углеводородов Эквадора Карлос Перес в понедельник сообщил, что страны ОПЕК+ на встрече в Вене обсудят несколько вариантов корректировки соглашения, в том числе увеличение добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Ранее о планах наращивания добычи ОПЕК+ в таком же объеме говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Вместе с тем, делегат в ОПЕК от Ирана Хосейн Каземпур Ардебили заявил в понедельник, что Иран, Ирак и Венесуэла выступят против любого увеличения нефтедобычи. Агентство Блумберг со ссылкой на источники также сообщало, что члены ОПЕК на этой неделе в Вене обсудят компромиссное соглашение, предполагающее наращивание добычи нефти на 300-600 тысяч баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев.

"Учитывая тот факт, что только четыре страны располагают достаточным резервным потенциалом для наращивания добычи, мы ожидаем, что предстоящая встреча ОПЕК+ будет сложной", — приводит агентство Market Watch мнение аналитиков Société Générale.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. Следующая встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+ состоится 23 июня.