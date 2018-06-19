Китай и инвестагентство Приморья договорились о сотрудничестве

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Инвестиционное агентство Приморья в рамках визита приморской делегации в Китай заключило ряд соглашений с китайскими партнерами, которые предполагают сотрудничество в сфере сельского хозяйства, ЖКХ, энергетики и торговли, сообщает администрация российского региона.

Официальный визит делегации в Китай начался 13 июня и продлился несколько дней. Представители региона под руководством врио губернатора Андрея Тарасенко посетили Пекин, Чаньчунь и Харбин.

"Инвестиционное агентство Приморского края заключило меморандум о взаимодействии с Китайско-Российской ассоциацией торгово-экономической и выставочной деятельности. Организации планируют содействовать реализации в крае проектов в сфере жилищно-коммунального и сельского хозяйства, в частности создания мусоросжигательного завода, системы интеллектуального управления городской санитарией и товарной биржи", — говорится в сообщении.

Инвестиционное агентство также подписало соглашение с научно-технической корпорацией "Чжункуньцзюлинь" о содействии развитию горнодобывающей отрасли на Дальнем Востоке и торговле между Китаем и Россией.

С "Хэйлунцзянэнергострой" агентство договорилось сотрудничать в строительстве новой угольной котельной системы теплоснабжения в Фокино, в реконструкции котельной и теплосети системы теплоснабжения, в установке ветровой электростанции и в других проектах. Еще одно соглашение предполагает проекты в сфере здравоохранения.