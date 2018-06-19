Китай примет меры в случае введения новых американских пошлин

ПЕКИН, 19 июн — РИА Новости. Китай примет жесткие ответные меры, если США введут новые пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп в опубликованном заявлении сообщил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию.

"Если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень, то китайская сторона будет вынуждена принять комплексные количественные и качественные меры и дать решительный ответ", — говорится в опубликованном заявлении торгового ведомства Китая.

В заявлении также отмечается, что реакция китайской стороны направлена на защиту и отстаивание государственных интересов и интересов китайского народа, а также за защиту системы свободной торговли и общих интересов всего человечества.

В минкоммерции подчеркнули, что несмотря ни на какие внешние изменения Китай и дальше будет твердо придерживаться политики реформ и открытости, продвигать высококачественное развитие экономики, ускорять строительство современной экономической системы.

В минувшую пятницу 15 июня президент США Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля. В распространенном заявлении американского президента говорилось, что Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введенные.

Несмотря на это китайские власти незамедлительно объявили, что вводят 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.