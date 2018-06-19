Опрос показал, какой способ сбережения денег россияне считают лучшим

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Две трети россиян сегодня выступают приверженцами сбережения денег, при этом почти половина (48%) считают вклад в банке лучшим способом обращения со свободными средствами, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Отношение россиян к банкам с начала 2018 года достаточно стабильно: так, с января по май 2018 года доля респондентов, считающих вариант вклада на счет лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляет 45-51%, непосредственно в мае — 48%", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Социологи отмечают, что показатели за аналогичный период в 2015-2016 годах были ниже.

Мнение о том, что сейчас лучше забрать деньги из банка, в ходе майского опроса высказали 30% респондентов, причем с начала года эта доля выросла (с 22% в январе).

"Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение — они говорят о необходимости сократить повседневные расходы (в последние пять месяцев эта доля колебалась в пределах 61-68%, три года назад она составляла 62%). Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 25%", — говорится в материалах ВЦИОМ.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29-30 мая среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. В 2012-2016 годах проводились аналогичные квартирные опросы.