ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Сенат США в понедельник проголосовал за свой проект оборонного бюджета, который содержит поправку, не позволяющую китайской телекоммуникационной компании ZTE возобновить свою деятельность в США, как пообещал ей президент Дональд Трамп.

Документ, был принят 85 голосами "за", против проголосовали 10 сенаторов.

Этот проект оборонного бюджета – один из двух, которые сейчас находятся на рассмотрении американских законодателей. Второй проект инициирован нижней палатой и уже утвержден ею. В варианте нижней палаты подобного пункта, касающегося ZTE, нет.

Два законопроекта впоследствии будут сведены в один, который и будет вынесен на окончательное голосование.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Впоследствии он заявил, что США могут наложить на ZTE большой штраф — до 1,3 миллиарда долларов.

Власти США запретили американским компаниям продавать ZTE Corporation телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР. Спецслужбы также высказывали озабоченность тем, что ZTE с помощью оборудования, установленного в американских сетях, сможет следить за американцами и властями США. Китайская компания назвала это решение несправедливым и обещала всеми юридическими методами отстаивать свои законные права.