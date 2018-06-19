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Экономика

Старость откладывается. Что хорошего в повышении пенсионного возраста

Сюжет:
Обсуждение изменения пенсионного возраста в России (158)
08:0019.06.2018
(обновлено: 09:39 19.06.2018)
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© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкСотрудница во время работы в цехе. Архивное фотоСотрудница во время работы в цехе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Премьер-министр Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста с 1 января 2019 года. Планируется, что после переходного периода мужчины смогут отправиться на заслуженный отдых в 65 лет, женщины — в 60. Как это отразится на благосостоянии россиян и почему альтернативы просто нет — в материале РИА Новости.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме рассказали, когда могут изменить пенсионное законодательство

Пенсионное обеспечение — одна из ключевых социальных функций государства. Конечно, россиян волнует и их собственное будущее, и судьба родителей. Неудивительно, что законопроект вызвал такие горячие дискуссии.

Пенсионная реформа призвана дать населению уверенность не только в завтрашнем дне, но и в более отдаленной перспективе. При нынешних темпах увеличения продолжительности жизни соотношение числа пенсионеров и работающих граждан быстро меняется — и не в пользу последних. Нагрузка на трудящихся все больше, а средств на содержание пенсионеров все меньше.

Сейчас, по данным Росстата, на каждого пенсионера приходится по два работающих, хотя всего четыре года назад этот показатель достигал 2,5. И ситуация продолжает ухудшаться: пессимистичные сценарии допускают, что при сохранении пенсионного возраста на нынешнем уровне к 2050 году число работающих и пенсионеров сравняется. Более поздний выход на покой позволит увеличить соотношение почти до пяти трудящихся на одного пенсионера.

© ИнфографикаОжидаемая продолжительность жизни
© Инфографика
Ожидаемая продолжительность жизни

Достанем счеты

В первую очередь повышение пенсионного возраста скажется на росте выплат неработающим гражданам. Если в 2017-м прибавка составила 524 рубля, а в 2018-м — 481 рубль, то в случае принятия закона она вырастет в несколько раз.

"Среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в 1000 руб. Это означает, что приблизительно каждый гражданин, каждый пенсионер – естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, которые он уплачивал в пенсионную систему, – получит под 12 000 в год", – заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Еще один важный фактор — то, что параллельно в Госдуму внесен законопроект о ратификации конвенции о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).

"Конвенция устанавливает четкое соотношение между средним размером пенсии и средним заработком. Предусмотрено, что коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40 процентов. Аналогичный показатель зафиксирован в Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации (от 25 декабря 2012 года)", — говорится на сайте российского кабмина.

Существенно и то, что пенсионный возраст повысится не мгновенно. Предусмотрен переходный период: десять лет для мужчин и 16 — для женщин.

© ИнфографикаУвеличение пенсионного возраста
© Инфографика
Увеличение пенсионного возраста
Порох в пороховницах
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Онищенко объяснил, зачем необходимо повышать пенсионный возраст

Напрямую реформа коснется лишь половины населения России. По статистике, более 50 процентов граждан продолжают трудовую деятельность в течение пяти лет после достижения пенсионного возраста. Так, в 2017 году из 1,45 миллиона новых пенсионеров сохранить свои рабочие места предпочли 0,73 миллиона.

Тому есть несколько весомых причин. Во-первых, люди чувствуют в себе силы и желание трудиться. Во-вторых, они востребованы — в большинстве отраслей экономики наблюдается дефицит квалифицированных кадров.

Играют роль и чисто материальные соображения: после выхода на пенсию доходы обычно сокращаются в два-три раза, и так резко снижать привычный уровень жизни не каждый готов. Поэтому сегодня многие пожилые люди испытывают искреннюю благодарность к работодателю, позволившему им трудиться и в пенсионном возрасте.

Правительство теперь займется устранением всех существующих барьеров для трудовой деятельности возрастных сотрудников. "Я поручаю Роструду особенно внимательно следить за этими процессами, если граждане хотят работать, они должны работать, тем более что доход от такой работы всегда выше пенсии, и нам необходимо обеспечить людям в нашей стране такую возможность", — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

© ИнфографикаОжидаемая продолжительность жизни после выхода на пенсию
© Инфографика
Ожидаемая продолжительность жизни после выхода на пенсию

Последние из могикан

Повышение возраста выхода на покой в России откладывалось до последнего: ничего не менялось с 1956 года. Во всех постсоветских странах пенсионную реформу уже провели — за исключением Узбекистана, где, впрочем, тоже рассматривают соответствующий законопроект.

А что на Западе, в развитых экономиках? В Германии — 65 лет для мужчин и женщин (к 2030 году планируют повысить еще на два года), в Италии — 66 лет и семь месяцев, в Великобритании — 65 лет для мужчин и 60 для женщин (к 2020 году женщинам добавят пять лет), в США — 66 или 67 лет, в зависимости от года рождения, во Франции — 62,5 года.

И когда повышали пенсионный возраст, ни в одной из этих стран не проводили общенациональный референдум. Увеличение продолжительности жизни и повышение трудоспособности — очевидная реальность, а не субъективное мнение.

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Экономика
Комментарии
7 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Just Nik
Сейчас Риа Новости будет нам каждый день писать о том, как хорошо, что повышается пенсионный возраст. Может хватит? Не надо превращаться в настолько продажное СМИ. Я понимаю, что все что вы пишете проходит через фильтр спецслужб, но все же...
08:11
19.06.2018
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Владимир Кулешов
Хорошего ничего, поскольку жалкие ля ля представителей власти не монут объяснить, как будет защищен человек предпенсионного возраста от увольнения до достижения этого пенсионного возраста. А никак. И не на пенсии и не берут в таком возрасте на приличную работу. И, что- необдуманный тупик.
08:24
19.06.2018
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