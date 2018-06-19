Старость откладывается. Что хорошего в повышении пенсионного возраста

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Премьер-министр Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста с 1 января 2019 года. Планируется, что после переходного периода мужчины смогут отправиться на заслуженный отдых в 65 лет, женщины — в 60. Как это отразится на благосостоянии россиян и почему альтернативы просто нет — в материале РИА Новости.

Пенсионное обеспечение — одна из ключевых социальных функций государства. Конечно, россиян волнует и их собственное будущее, и судьба родителей. Неудивительно, что законопроект вызвал такие горячие дискуссии.

Пенсионная реформа призвана дать населению уверенность не только в завтрашнем дне, но и в более отдаленной перспективе. При нынешних темпах увеличения продолжительности жизни соотношение числа пенсионеров и работающих граждан быстро меняется — и не в пользу последних. Нагрузка на трудящихся все больше, а средств на содержание пенсионеров все меньше.

Сейчас, по данным Росстата, на каждого пенсионера приходится по два работающих, хотя всего четыре года назад этот показатель достигал 2,5. И ситуация продолжает ухудшаться: пессимистичные сценарии допускают, что при сохранении пенсионного возраста на нынешнем уровне к 2050 году число работающих и пенсионеров сравняется. Более поздний выход на покой позволит увеличить соотношение почти до пяти трудящихся на одного пенсионера.

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Достанем счеты

В первую очередь повышение пенсионного возраста скажется на росте выплат неработающим гражданам. Если в 2017-м прибавка составила 524 рубля, а в 2018-м — 481 рубль, то в случае принятия закона она вырастет в несколько раз.

"Среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в 1000 руб. Это означает, что приблизительно каждый гражданин, каждый пенсионер – естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, которые он уплачивал в пенсионную систему, – получит под 12 000 в год", – заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Еще один важный фактор — то, что параллельно в Госдуму внесен законопроект о ратификации конвенции о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).

"Конвенция устанавливает четкое соотношение между средним размером пенсии и средним заработком. Предусмотрено, что коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40 процентов. Аналогичный показатель зафиксирован в Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации (от 25 декабря 2012 года)", — говорится на сайте российского кабмина.

Существенно и то, что пенсионный возраст повысится не мгновенно. Предусмотрен переходный период: десять лет для мужчин и 16 — для женщин.

Напрямую реформа коснется лишь половины населения России. По статистике, более 50 процентов граждан продолжают трудовую деятельность в течение пяти лет после достижения пенсионного возраста. Так, в 2017 году из 1,45 миллиона новых пенсионеров сохранить свои рабочие места предпочли 0,73 миллиона.

Тому есть несколько весомых причин. Во-первых, люди чувствуют в себе силы и желание трудиться. Во-вторых, они востребованы — в большинстве отраслей экономики наблюдается дефицит квалифицированных кадров.

Играют роль и чисто материальные соображения: после выхода на пенсию доходы обычно сокращаются в два-три раза, и так резко снижать привычный уровень жизни не каждый готов. Поэтому сегодня многие пожилые люди испытывают искреннюю благодарность к работодателю, позволившему им трудиться и в пенсионном возрасте.

Правительство теперь займется устранением всех существующих барьеров для трудовой деятельности возрастных сотрудников. "Я поручаю Роструду особенно внимательно следить за этими процессами, если граждане хотят работать, они должны работать, тем более что доход от такой работы всегда выше пенсии, и нам необходимо обеспечить людям в нашей стране такую возможность", — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

© Инфографика Ожидаемая продолжительность жизни после выхода на пенсию © Инфографика Ожидаемая продолжительность жизни после выхода на пенсию

Последние из могикан

Повышение возраста выхода на покой в России откладывалось до последнего: ничего не менялось с 1956 года. Во всех постсоветских странах пенсионную реформу уже провели — за исключением Узбекистана, где, впрочем, тоже рассматривают соответствующий законопроект.

А что на Западе, в развитых экономиках? В Германии — 65 лет для мужчин и женщин (к 2030 году планируют повысить еще на два года), в Италии — 66 лет и семь месяцев, в Великобритании — 65 лет для мужчин и 60 для женщин (к 2020 году женщинам добавят пять лет), в США — 66 или 67 лет, в зависимости от года рождения, во Франции — 62,5 года.

И когда повышали пенсионный возраст, ни в одной из этих стран не проводили общенациональный референдум. Увеличение продолжительности жизни и повышение трудоспособности — очевидная реальность, а не субъективное мнение.