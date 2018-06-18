В Эквадоре назвали приемлемую цену на нефть

ВЕНА, 18 июн — РИА Новости. Министр углеводородов Эквадора Карлос Перес считает адекватной текущую цену на нефть марки WTI в 66 долларов за баррель, при этом будет хорошо, если она достигнет 70 долларов за баррель.

"Текущая цена (на нефть — ред.) в 66 долларов адекватна", — ответил он журналистам на соответствующий вопрос. На вопрос, какая ценна на нефть понравилась бы Эквадору, Перес ответил: "Хорошо, если цена достигнет 70 (долларов за баррель — ред.)".

По состоянию на 22.48 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,51%, до 75,28 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,22%, до 65,64 доллара за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что члены ОПЕК на этой неделе в Вене должны обсудить компромиссное соглашение, предполагающее наращивание добычи нефти на 300-600 тысяч баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев.

При этом на прошлой неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия выступают за постепенное наращивание добычи нефти, и страны ОПЕК+ могли бы рассмотреть увеличение добычи в объеме до 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале в рамках смягчения венской сделки. Решение об этом может быть принято на встрече представителей стран соглашения 23 июня.