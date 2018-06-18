В Эквадоре назвали приемлемую цену на нефть

ВЕНА, 18 июн — РИА Новости. Министр углеводородов Эквадора Карлос Перес считает адекватной текущую цену на нефть марки WTI в 66 долларов за баррель, при этом будет хорошо, если она достигнет 70 долларов за баррель.
По состоянию на 22.48 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,51%, до 75,28 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,22%, до 65,64 доллара за баррель.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.
При этом на прошлой неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия выступают за постепенное наращивание добычи нефти, и страны ОПЕК+ могли бы рассмотреть увеличение добычи в объеме до 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале в рамках смягчения венской сделки. Решение об этом может быть принято на встрече представителей стран соглашения 23 июня.