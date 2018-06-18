ОПЕК+ обсудит несколько вариантов корректировки соглашения

ВЕНА, 18 июн — РИА Новости. Страны ОПЕК+ на встрече в Вене обсудят несколько вариантов корректировки соглашения, в том числе увеличение добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам министр углеводородов Эквадора Карлос Перес.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

"Мы планируем пересмотреть текущие уровни сокращения добычи. Есть несколько опций и одна из них: увеличение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки", — ответил он на вопрос, какие варианты корректировки сделки ОПЕК+ планируют рассмотреть страны на встрече в Вене.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак на прошлой неделе заявил, что Россия и Саудовская Аравия выступают за постепенное наращивание добычи нефти, и страны ОПЕК+ могли бы рассмотреть увеличение добычи в объеме до 1,5 миллиона баррелей в сутки в рамках смягчения венской сделки.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ произойдет 21 июня в Вене, а 22 июня последует заседание стран ОПЕК, 23 июня состоится встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+.