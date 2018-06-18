Министр призвала ЕАЭС сообща развивать правовую базу в сфере криптовалют

МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая считает, что странам ЕАЭС нужно совместно развивать законодательство в сфере криптовалют и блокчейна.

В понедельник в Минске прошел семинар, на котором были рассмотрены вопросы формирования законодательства в области регулирования криптовалют в ЕАЭС, блокчейн-стартапов и ICO, а также создания гармонизированных правил работы на евразийском пространстве для граждан, компаний и рынка в целом.

"К 2025 году национальное законодательство может поменяться в отношении криптовалют, в том числе здесь может много возникнуть сложностей и с перемещением, связанным с рынком криптовалют, и в то же время могут возникать новые барьеры. Это и уход от налогов. Надо к этому всему готовиться сообща", — сказала Валовая, выступая на семинаре.

Она напомнила, что к 2025 году страны-участницы должны создать общий финансовый рынок ЕАЭС. "Сейчас готовится концепция формирования общего финансового рынка, его базисный принцип и постулаты заключаются в том, что финансовые организации, работающие в одной стране союза, будут иметь возможность на основании национальных лицензий, разрешений работать в других странах союза", — отметила министр.

Она обратила внимание, что государства ЕАЭС договорились разрабатывать совместные подходы к цифровой экономике, и эта работа, которая, по сути, затрагивает все экономические сферы, активно идет.

"Надо смотреть на перспективу, надо понимать, что экономика меняется, возможно, что цифровую экономику будут обслуживать преимущественно цифровые деньги. В какой форме они будут, сказать сложно, возможно, что это будет совсем не криптовалюта… это может быть какой-то новый феномен, но нам надо держать руку на пульсе – это совершенно точно", — сказала Валовая.

"Надо потихоньку двигаться к общему пониманию, хотя бы для начала глоссария, – что мы вкладываем в понимание конкретных терминов, чтобы наше законодательство, если оно и будет различаться, несильно различалось по понятиям и терминам", — добавила министр.