Авиакомпания Ryanair призвала ограничить продажу алкоголя в аэропортах

ЛОНДОН, 18 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Ирландский лоукостер Ryanair призывает ужесточить ограничения по продаже алкоголя в аэропортах после инцидента на борту самолета авиакомпании в минувшие выходные, говорится в сообщении компании.
"Эти превентивные меры должны ввозиться в аэропортах для пресечения чрезмерного употребления алкоголя и проблем, которые возникают из-за него", — отметила авиакомпания.
По мнению Ryanair, несправедливо, что аэропорты получают сверхприбыль от неограниченной продажи алкоголя, в то время, как с последствиями этого приходится бороться авиакомпаниям.
По словам капитана воздушного судна, до вылета три пассажира, о которых идет речь, употребляли алкогольные напитки в терминале Дублина.