Авиакомпания Ryanair призвала ограничить продажу алкоголя в аэропортах

ЛОНДОН, 18 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Ирландский лоукостер Ryanair призывает ужесточить ограничения по продаже алкоголя в аэропортах после инцидента на борту самолета авиакомпании в минувшие выходные, говорится в сообщении компании.

Авиаперевозчик предлагает запретить продажу алкогольных напитков в аэропортах до 10 часов утра, а также ограничить продажу до двух напитков на одного пассажира.

"Эти превентивные меры должны ввозиться в аэропортах для пресечения чрезмерного употребления алкоголя и проблем, которые возникают из-за него", — отметила авиакомпания.

По мнению Ryanair, несправедливо, что аэропорты получают сверхприбыль от неограниченной продажи алкоголя, в то время, как с последствиями этого приходится бороться авиакомпаниям.

В минувшую субботу самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Дублина на испанский остров Ибица, совершил вынужденную посадку в Париже из-за беспорядков на борту, участие в которых приняли до 20 пассажиров. Три пассажира, нарушившие порядок на борту, были переданы полиции.

По словам капитана воздушного судна, до вылета три пассажира, о которых идет речь, употребляли алкогольные напитки в терминале Дублина.