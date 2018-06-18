Росстат повысил оценку роста промышленности за 2017 год

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Росстат повысил оценку темпов роста промышленного производства в России за 2017 год до 2,1% с предыдущей оценки в 1%.

Новые данные приводятся в сообщении ведомства о промпроизводстве в РФ за январь-май текущего года. Еще месяц назад, а также в более ранних материалах Росстата приводилась оценка темпов роста промышленности за 2017 год в 1%.

Также ведомство пересмотрело месячные и квартальные показатели прошлого года. Рост промышленности за первый квартал 2017 года, по новым данным, составил 2,9% вместо 0,1%, за второй квартал — 4,5% вместо 3,8%, за третий квартал — 2,5% вместо 1,4%. Однако оценка за четвертый квартал осталась неизменной — в этот период Росстат по-прежнему отмечает спад на 1,7%.

При этом данные по первым месяцам 2018 года ведомство существенно улучшило, оценивая теперь рост промпроизводства в первом квартале в 2,8% вместо 1,9%, а в апреле — в 3,9% вместо 1,3%.

Росстат пояснил, что пересмотрел свои оценки за 2016-2018 годы в соответствии с международными требованиями и "для обеспечения циркулярности данных по индексам промышленного производства". "Пересмотр осуществлен на основе поступивших от респондентов в течение 2017-2018 годов изменений данных о производстве продукции и объеме выполненных работ и услуг промышленного характера", — говорится в сообщении.

Минэкономразвития в начале июня понизило официальный прогноз по росту российской промышленности на 2018 год до 1,7% с 2,5%.