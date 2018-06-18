В Крыму назвали санкции Евросоюза признаком лицемерия

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал санкции Евросоюза против Крыма и Севастополя признаком лицемерия.

В понедельник стало известно, что Совет ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.

"По этому поводу вспомнилась старая русская пословица: пошел теленок медведя пугать", — написал Аксенов у себя в Facebook.

Глава Крыма подчеркнул, что за время действия ограничительных мер удалось реализовать множество крупных проектов и добиться больших успехов. По его словам, санкции не помогли добиться изоляции полуострова. Так, только в IV Ялтинском международном экономическом форуме, проходившем в апреле, приняли участи представители 71 страны.

Он добавил, что у политики Брюсселя в этом вопросе есть и другая сторона. "Санкции — это признак лицемерия нынешних европейских лидеров, их склонности к диктаторским методам. Политика санкций является аморальной и оскорбительной для жителей Крыма и Севастополя, она нарушает фундаментальные права человека, подрывает основы демократии и международный авторитет ЕС", — отметил Аксенов.

При этом он подчеркнул, что Крым открыт для сотрудничества и всегда рад гостям.

Ранее вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал продление санкций кризисом жанра. Губернатор Севастополя, в свою очередь, отметил, что задачи экономического развития региона будут решать, несмотря на противодействие западных стран.

Отношения России и стран Евросоюза обострились на фоне украинского кризиса в 2014 году. После возвращения Крыма западные страны обвинили Москву в нарушении норм международного права.

В Кремле, в свою очередь, многократно отмечали, что вхождение полуострова в состав России прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как заявил Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.