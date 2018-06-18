Главу банка "Роскап" Кузовлева назначили первым зампредом ВЭБа

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Председатель совета директоров банка "Российский капитал" Михаил Кузовлев назначен на должность первого заместителя председателя Внешэкономбанка, сообщает ВЭБ в понедельник.

"По решению наблюдательного совета, первым заместителем председателя Внешэкономбанка – членом правления назначен Михаил Кузовлев", — говорится в сообщении госкорпорации.

Как сообщается в релизе, он будет координировать и контролировать деятельность банка по работе с проблемными активами, а также курировать деятельность "ВЭБ Капитала".