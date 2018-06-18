Минфин представил новые образцы спецмарок для алкоголя

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минфин России представил новые виды спецмарок для алкоголя, следует из проекта приказа министерства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что предлагаемый способ регулирования направлен на устранение "несоответствия старых образцов федеральных специальных марок и акцизных марок требованиям вводимого помарочного учета алкогольной продукции".

Вся алкогольная продукция в России с 1 января 2016 года при оптовых закупках учитывается в единой государственной автоматизированной информационной системе контроля производства и продажи спиртных напитков (ЕГАИС). С июля того же года в системе учитываются и розничные продажи алкоголя.

Отмечается, что новые образцы спецмарок предлагаются для реализации помарочного учета, вводимого изменениями в закон № 433-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", которые были приняты в конце декабря прошлого года.

Помарочный учет в ЕГАИС подразумевает учет в системе движения каждой единицы маркируемой алкогольной продукции с использованием значения, содержащегося в штриховом коде.