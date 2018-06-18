Источник: Венесуэла не информировала Россию о позиции по добыче в ОПЕК+

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Венесуэла пока не информировала Россию о намерении наложить вето на предложение увеличить нефтедобычу в рамках ОПЕК+, сообщил РИА Новости российский источник, знакомый с ситуацией.

Ранее делегат в ОПЕК от Ирана Хосейн Каземпур Ардебили (Hossein Kazempour Ardebili) заявил агентству Блумберг, что Иран, Ирак и Венесуэла наложат вето на предложение увеличить нефтедобычу в рамках соглашения ОПЕК+.

"Нет, не уведомляли", — сказал источник.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Члены ОПЕК на этой неделе в Вене должны обсудить компромиссное соглашение, предполагающее наращивание добычи нефти на 300-600 тысяч баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев, пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

На прошлой неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия выступают за постепенное наращивание добычи нефти, и страны ОПЕК+ могли бы рассмотреть увеличение добычи в объеме до 1,5 миллиона баррелей в сутки в рамках смягчения венской сделки. Решение об этом может быть принято на встрече представителей стран соглашения 23 июня.